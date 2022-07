GIRONDE - Rocade A630 : Semaine du 10 au 15 juin 2014 - Fermetures pour travaux

Les travaux de réaménagement de la rocade Ouest entre les échangeurs n°12 à n°15 d’une part et des travaux d’entretien et de maintenance du pont d’Aquitaine entre les échangeurs n°2 à n°4 d’autre part, nécessitent des fermetures de la rocade de jour et de nuit.

Afin de garantir la sécurité des usagers et des intervenants sur les chantiers, les mesures d’exploitation suivantes seront mises en place :

De nuit et de jour du… Entre les échangeurs Sens Schéma samedi 14 à 21h au dimanche 15 à 18h Pont d’Aquitaine les 2 sens Annexe 14-15 pdf | 179.7 ko Télécharger

À l’approche des zones de travaux, des déviations sont mises en place. Les usagers seront incités à rejoindre la rocade dans le sens inverse jusqu’au panneau de fin de déviation.



Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables sur la rocade bordelaise ainsi que par une signalisation fixe implantée en amont. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.