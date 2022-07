GIRONDE : Rocade A630-RN230 - Difficultés de circulation liées aux travaux du pont Simone Veil

La capacité des voies sur berge sera réduite durant les travaux de construction du pont Simone Veil, réalisés par Bordeaux Métropole, qui débuteront ce mardi 23 janvier. Ce rétrécissement de la chaussée pourra provoquer des bouchons et des remontées de files sur les bretelles de la rocade bordelaise, à hauteur de l’échangeur 21, à l’heure de pointe du matin.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) recommande aux usagers en provenance de l’A62 et l’A63 souhaitant se rendre dans le centre de Bordeaux d’adapter leur horaire et de suivre les nouveaux itinéraires conseillés en amont de la rocade et mentionnés sur chacune de ces pénétrantes.

Les usagers en provenance du nord et de l’est de l’agglomération sont invités à suivre le jalonnement existant et utiliser le pont d’Aquitaine ou le pont Saint-Jean pour accéder au centre de Bordeaux.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé.

Téléchargez le