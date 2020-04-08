GIRONDE : Rocade A630 - restriction de circulation sur le Pont d’Aquitaine

L’État - direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) - réalise des travaux d’entretien du pont d’Aquitaine, pour garantir la viabilité de l’ouvrage et la sécurité des usagers qui l’empruntent quotidiennement.

Ces travaux urgents, de reprise de joints de chaussée, seront exceptionnellement réalisés de jour le jeudi 9 avril de 8h00 à 18h00.

Ils nécessitent la réduction à une voie d’une section autoroutière dans le sens de circulation extérieur entre les échangeurs 3 (Lormont/Mireport) et 4 (Bordeaux-Labarde).

Les usagers empruntant ce secteur sous réserve d’une autorisation dérogatoire de déplacement sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Ce chantier s’effectuera conformément au guide de préconisation de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus covid-19. Ce document, élaboré par les représentants de la profession du BTP en relation avec les services de l’État, s’attache à garantir la sécurité et la santé des ouvriers.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé et le compte Twitter @BordeauxTrafic.