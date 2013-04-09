GIRONDE - Rocade A630 : Report des fermetures entre les échangeurs 12 à 16
Dans le cadre de la mise à 2x3 voies de la Rocade Ouest de Bordeaux (A630), des travaux dans la section comprise entre les échangeurs n°12 et n°16 nécessitent :
- La nuit de 21h à 6h, du mardi 9 avril au mercredi 10 avril 2013 :
- La fermeture complète de la rocade A630 sens extérieur entre les échangeurs 16 à 13
- La fermeture des bretelles d’entrée des échangeurs n°16, 15 et 14
- La nuit de 21h à 6h, du mercredi 10 avril au jeudi 11 avril 2013 :
- La fermeture complète de la rocade A630 sens intérieur entre les échangeurs 12 à 15
- La fermeture des bretelles d’entrée des échangeurs n°12, 13 et 14
Les usagers seront invités à emprunter les itinéraires de déviation. En cas d’éventuels aléas météorologiques et/ou techniques non quantifiables, ces travaux seraient reportés la nuit suivante : du jeudi 11 au vendredi 12 avril 2013.
Les usagers seront informés par les panneaux à messages variables de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.
Attention :
Lors de la fermeture de la rocade dans le sens intérieur, les usagers en direction de l’aéroport de Mérignac seront dirigés vers la rocade extérieure pour rejoindre leur destination ; ce qui constitue un allongement de parcours conséquent.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.
Sur le même sujet
VIENNE : RN10 – Travaux de mise aux normes en faveur de la sécurité et de l’environnement sur le (…)
Communes d’Iteuil, Marçay et Vivonne
20 juillet 2026
GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine
du 21/07 à 21h au 22/07 à 6h, et du 22/07 à 21h au 23/07 à 6h
20 juillet 2026
GIRONDE : fermeture du pont d’Aquitaine ce week-end
du samedi 27 juin à 22 h au dimanche 28 juin à 18 h
26 juin 2026
GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine
du 24/06 à 21h au 25/06 à 6h, et du 25/06 à 21h au 26/06 à 6h
22 juin 2026