GIRONDE-Rocade A630 : Prolongation des travaux de réfection de chaussée sur la commune de Villenave d’Ornon
Les conditions météorologiques n’ayant pas permis la finalisation des travaux de réfection de la chaussée du passage supérieur d’Hourcade sur la rocade de Bordeaux A630, sur la commune de Villenave d’Ornon, ils se poursuivront du :
- jeudi 20 à 21h au vendredi 21 juin 2013 à 6h puis du lundi 24 à 21h au mardi 25 juin 2013 à 6h.
Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.
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