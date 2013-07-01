GIRONDE - Rocade A630 : Prolongation des travaux au niveau de l’échangeur 9 sur Mérignac

Prolongation des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) au niveau de l’échangeur 9, qui nécessitent la mise en place des mesures d’exploitation suivantes :

jusqu’au 12 juillet 2013 à 17h00

Fermeture du tourne à gauche dans la bretelle de sortie de l’échangeur 9, sens intérieur, en direction de Saint Médard en Jalles ; Les usagers de la rocade intérieure empruntent la branche droite de la bretelle de sortie de l’échangeur 9 affectée également dans ce cas, au-tourne à gauche.



Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables de la rocade et une signalisation fixe implantée en amont. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.56.87.74.00.

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