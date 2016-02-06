GIRONDE - Rocade A630 : Poursuite des travaux entre les échangeurs 10 et 12
En raison des travaux de mise à 2 × 3 voies de la rocade ouest de Bordeaux (A630), la rocade intérieure sera fermée à la circulation entre l’échangeur 12 (Beutre) et l’échangeur 9 (Magudas), la nuit :
- de 21h00 à 6h00, du lundi 8 et mardi 9 février 2016.
Durant ces fermetures, un itinéraire de déviation locale sera mis en place pour accéder à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac depuis l’échangeur 12 en passant par l’avenue François Mitterrand et l’avenue Roland Garros.
Les usagers seront informés par les panneaux à message variable de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation.
Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.
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