GIRONDE - Rocade A630 : Poursuite des travaux entre les échangeurs 10 et 13

En raison des travaux de mise à 2 × 3 voies de la rocade ouest de Bordeaux (A630) entre les échangeurs 10 et 15, il convient de mettre en œuvre des mesures temporaires d’exploitation :

La rocade extérieure sera fermée à la circulation entre l’échangeur 10 et l’échangeur 13, la nuit de 21h à 6h , du lundi 30 novembre au mardi 1er décembre 2015 . ( Annexe 1 )

à la circulation entre l’échangeur 10 et l’échangeur 13, , . ( ) La rocade extérieure sera fermée à la circulation entre l’échangeur 10 et l’échangeur 12, chaque nuit de 21 h à 6h, du mardi 1er décembre au vendredi 4 décembre 2015. (Annexe 2)

Pendant ces fermetures, un itinéraire de déviation locale sera mis en place pour accéder à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. (Annexe 3)

Annexe 1 - Cliquez pour agrandir la carte Annexe 2 - Cliquez pour agrandir la carte Annexe 3 - Cliquez pour agrandir la carte

Les usagers seront informés par les panneaux à message variable de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.