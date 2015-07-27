GIRONDE - Rocade A630 : Poursuite des travaux entre les échangeurs 10 et 12

Pour la semaine du 27 au 31 juillet, les mesures suivantes seront mises en œuvre dans le cadre du chantier de mise à 2x3 voies de la rocade de Bordeaux entre les échangeurs 10 et 12 :

en sens intérieur :

La nuit du lundi 27 juillet à 21 heures jusqu’au mardi 28 juillet à 6 heures , et la nuit du mardi 28 juillet à 21 heures jusqu’au mercredi 29 juillet à 6 heures, la rocade intérieure entre les échangeurs 11 et 10 , ainsi que les bretelles d’entrée de l’échangeur 11 seront fermées à la circulation.

, et la nuit du , ainsi que seront fermées à la circulation. La nuit du mercredi 29 juillet à 21 heures jusqu’au jeudi 30 juillet à 6 heures, une bretelle d’entrée de l’échangeur 11 et la bretelle de sortie de l’échangeur 10 seront fermées à la circulation.

en sens extérieur :

La nuit du mercredi 29 juillet à 21 heures jusqu’au jeudi 30 juillet à 6 heures, et la nuit du jeudi 30 juillet à 21 heures jusqu’au vendredi 31 juillet à 5 heures, les bretelles d’entrée de l’échangeur 11, une bretelle de sortie de l’échangeur 11 et la bretelle d’entrée de l’échangeur 10 seront fermées à la circulation.

Pendant ces fermetures, des itinéraires de déviation seront mis en place et un balisage spécifique permettra d’assurer la continuité des itinéraires vers l’aéroport de Bordeaux-Mérignac.

Les usagers seront informés par les panneaux à message variable de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.