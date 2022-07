GIRONDE : Rocade A630 - Mise à 2x3 voies entre les échangeurs 9 et 10

Les travaux de mise à 2x3 voies de la rocade de Bordeaux entre les échangeurs 9 (Mérignac Centre) et 10 (Magudas) rentrent dans une nouvelle phase, pour la réalisation de l’assainissement, des chaussées et des écrans acoustiques, qui nécessite des mesures d’exploitation visant à garantir l’avancement du chantier et la sécurité des intervenants comme des usagers.

Travaux Rocade

Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur 10 en sens intérieur du lundi 14 mai au vendredi 29 juin ,

, Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur 9 en sens intérieur du mardi 22 mai au vendredi 25 mai ,

, Fermeture des bretelles d’entrée de l’échangeur 9 en sens extérieur du lundi 28 mai au vendredi 1er juin ,

, Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur 10 en sens extérieur du lundi 4 juin au vendredi 8 juin.

Les principales mesures sont :

Ces mesures seront complétées par des micro-coupures, sous le contrôle et la surveillance des forces de l’ordre, strictement réservées aux travaux pour lesquels elles sont indispensables. Leur déclenchement sera activé au fur et à mesure de l’avancement du chantier.

Plan

Les usagers seront informés par les panneaux à message variable de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Le dispositif habituel sera renforcé par une signalisation temporaire, dédiée aux utilisateurs des bretelles, mise en place une semaine avant chaque neutralisation.

Pour chaque mesure activée, les usagers sont pris en charge et guidés sur des itinéraires de déviation.

Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.

Téléchargez le