GIRONDE - Rocade A630 : Mise à 2x3 voies de la rocade bordelaise - Ech. n°13 et 15

La poursuite des travaux sur la rocade A630 situés entre les échangeurs n°13 et n°15 nécessitent les restrictions de circulation suivantes :

la nuit de 21h à 6h du mardi 23 au mercredi 24 juillet 2013 : la voie de droite de la rocade intérieure sera fermée à la circulation. la voie de droite de la rocade extérieure sera fermée à la circulation.

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