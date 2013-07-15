GIRONDE - Rocade A630 : Mise à 2x3 voies de la rocade bordelaise - Ech. n°13 et 15
La poursuite des travaux sur la rocade A630 situés entre les échangeurs n°13 et n°15 nécessitent les restrictions de circulation suivantes :
- Du lundi 15 à 21h au mardi 16 juillet à 6h :
- la voie de droite de la rocade intérieure sera fermée à la circulation.
- Du mardi 16 à 21h au mercredi 17 juillet à 6h :
- la voie de droite de la rocade extérieure sera fermée à la circulation.
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