GIRONDE - rocade A630 : Mise à 2x3 voies de la Rocade Ouest de Bordeaux (A630)
Dans le cadre du réaménagement de la rocade entre les échangeurs n°16 et n°13, la poursuite des travaux nécessite les nuits de 21h à 6h :
- du mercredi 3 au jeudi 4 juillet et du jeudi 4 au vendredi 5 juillet 2013 :
Sur la rocade intérieure :
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- la fermeture de la rocade intérieure entre les échangeurs n°16 et n°13,
- la fermeture des bretelles d’entrée de la rocade intérieure dans les échangeurs n°16, n°15 et n°14.
Sur la rocade intérieure :
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- la neutralisation de la voie de droite entre les échangeurs n°13 et n°15
Les usagers en provenance de la rocade intérieure seront déviés vers la rocade extérieure jusqu’au panneau de fin de déviation.
Les usagers seront informés par les panneaux à messages variables de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.
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