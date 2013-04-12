GIRONDE - Rocade A630 : Mise à 2x3 voies de la rocade Ouest - communes de Canéjan, Pessac et Gradignan
Les travaux de réaménagement de la rocade intérieure et extérieure entre les échangeurs n°15 et 16 nécessitent la prolongation de restrictions temporaires de circulation, chaque nuit de 21 h à 6 h et pour toutes les dates suivantes :
- Avril : du lundi 15 au vendredi 19, du lundi 29 au mardi 30 ;
- Mai : du jeudi 2 au vendredi 3, du lundi 6 au mardi 7, du lundi 13 au mercredi 15, du mardi 21 au vendredi 24 ;
|Axe
|Sens de circulation
|Perturbations
|Echangeur
|Plan
|A63
|2 sens
|2 voies neutralisées, 1/2 dans les bretelles
|26 (A63) et 15 (A630)
|------
|A630
|intérieure, extérieure
|2 voies neutralisées, 1/2 dans les bretelles
|entre 15 et 16
|------
|A63
|Bayonne-Bordeaux
|fermeture bretelle sortie
|26
|A630
|rocade intérieure
|fermeture bretelle d’entrée 1
|16
|A630
|rocade intérieure
|fermeture bretelle d’entrée 2
|16
|A630
|rocade extérieure
|fermeture bretelle d’entrée 1
|16
|A630
|rocade extérieure
|fermeture bretelle d’entrée
|15*
|A63
|Bayonne-Bordeaux
|fermeture bretelle d’entrée
|26
* Les usagers en direction de Paris seront dirigés vers l’itinéraire rocade intérieure (ouest) et suivent la mention "Paris".
Les usagers seront informés par les panneaux à messages variables de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.
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