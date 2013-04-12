GIRONDE - Rocade A630 : Mise à 2x3 voies de la rocade Ouest - communes de Canéjan, Pessac et Gradignan

Les travaux de réaménagement de la rocade intérieure et extérieure entre les échangeurs n°15 et 16 nécessitent la prolongation de restrictions temporaires de circulation, chaque nuit de 21 h à 6 h et pour toutes les dates suivantes :

- Avril : du lundi 15 au vendredi 19, du lundi 29 au mardi 30 ;
- Mai : du jeudi 2 au vendredi 3, du lundi 6 au mardi 7, du lundi 13 au mercredi 15, du mardi 21 au vendredi 24 ;

Axe Sens de circulation Perturbations Echangeur Plan
A63 2 sens 2 voies neutralisées, 1/2 dans les bretelles 26 (A63) et 15 (A630) ------
A630 intérieure, extérieure 2 voies neutralisées, 1/2 dans les bretelles entre 15 et 16 ------
A63 Bayonne-Bordeaux fermeture bretelle sortie 26
Annexe 1
A630 rocade intérieure fermeture bretelle d’entrée 1 16
Annexe 2a
A630 rocade intérieure fermeture bretelle d’entrée 2 16
Annexe 2b
A630 rocade extérieure fermeture bretelle d’entrée 1 16
Annexe 3
A630 rocade extérieure fermeture bretelle d’entrée 15*
Annexe 4
A63 Bayonne-Bordeaux fermeture bretelle d’entrée 26
Annexe 5

* Les usagers en direction de Paris seront dirigés vers l’itinéraire rocade intérieure (ouest) et suivent la mention "Paris".

Les usagers seront informés par les panneaux à messages variables de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

 
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