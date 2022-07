GIRONDE - Rocade A630 : Mise à 2x3 voies de la rocade Ouest - communes de Canéjan, Pessac et Gradignan

Les travaux de réaménagement de la rocade intérieure et extérieure entre les échangeurs n°15 et 16 nécessitent la prolongation de restrictions temporaires de circulation, chaque nuit de 21 h à 6 h et pour toutes les dates suivantes :

Avril : du lundi 15 au vendredi 19, du lundi 29 au mardi 30 ;

Mai : du jeudi 2 au vendredi 3, du lundi 6 au mardi 7, du lundi 13 au mercredi 15, du mardi 21 au vendredi 24 ;

* Les usagers en direction de Paris seront dirigés vers l’itinéraire rocade intérieure (ouest) et suivent la mention "Paris".

Les usagers seront informés par les panneaux à messages variables de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

