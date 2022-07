GIRONDE - Rocade A630 : Incident sur la rocade de Bordeaux entre les échangeurs 16 et 15

Dans le courant de la matinée, suite à de fortes précipitations, un incident est survenu sur le chantier de la mise à 2x3 voies de la rocade de Bordeaux. De l’émulsion de bitume s’est en effet répandue sur la chaussée au niveau de l’échangeur 15 dans le sens intérieur.

Afin de remédier à la dégradation de la chaussée et de rétablir au plus vite les conditions de circulation, des travaux de remise en état vont être réalisés en urgence cette nuit, ce qui va entraîner la fermeture de la rocade dans le sens intérieur entre les échangeurs 16 et 15 de 21h00 à 6h00.

Les usagers seront informés par les panneaux à messages variables de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

Par ailleurs, les usagers dont les véhicules auraient subi des dommages causés par cet incident sont invités à déclarer le sinistre à leur compagnie d’assurance qui pourra se mettre en rapport avec le groupement d’entreprises en charge du chantier et dont le mandataire est l’Entreprise Guintoli – 5 rue d’Arsonval 33600 Pessac

Téléchargez