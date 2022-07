GIRONDE - Rocade A630 : Fermetures pour travaux entre les échangeurs 10 et 12

Après la création de la troisième voie sur le terre-plein central, les travaux entre les échangeurs 10 et 12 se poursuivent. Le chantier va se consacrer à la réfection de la voie de droite, à la réalisation des réseaux d’assainissement et à l’édification de protections acoustiques.

Au mois d’avril, pour permettre ces travaux, des basculements de circulation et des déviations sont à prévoir. Les usagers circuleront sur les deux voies au plus près du terre-plein central. La vitesse restera limitée à 70 km/h.

La rocade intérieure sera fermée à la circulation, de 21h à 6h :

entre l’échangeur 13 et l’échangeur 9, les 2 nuits du 4 au 6 avril 2016 - Annexe 1

du 4 au 6 avril 2016 - entre l’échangeur 12 et l’échangeur 10, les 2 nuits du 6 au 8 avril 2016 - Annexe 2

Annexe 1 - Cliquez pour agrandir la carte Annexe 2 - Cliquez pour agrandir la carte

La rocade extérieure sera fermée à la circulation, de 21h à 6h :

entre l’échangeur 9 et l’échangeur 13, les 2 nuits du 11 au 13 avril 2016 - Annexe 3

du 11 au 13 avril 2016 - entre l’échangeur 10 et l’échangeur 12, les 3 nuits du 13 au 15 avril ainsi que du 18 au 19 avril 2016 - Annexe 4

Annexe 3 - Cliquez pour agrandir la carte Annexe 4 - Cliquez pour agrandir la carte

Les travaux se poursuivront pendant plusieurs mois. Certaines nuits, la circulation pourra être réduite à une seule voie afin de permettre la réfection de la chaussée de la voie centrale.

Les usagers souhaitant obtenir des informations détaillées sur ces restrictions de circulation peuvent consulter le site internet Bison futé. Sur la rocade, les informations sont diffusées sur les panneaux lumineux à messages variables et une signalétique de déviation est mise en place.

Consciente de la densité de l’activité économique dans ce secteur, la DREAL Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes communique pour sa part spécifiquement auprès des différentes organisations économiques locales (Club des entreprises, Bordeaux Technowest, Aéroport de Bordeaux…). Enfin, une réunion publique sera prochainement organisée pour présenter ces travaux et les mesures d’accompagnement visant à améliorer le cadre de vie des riverains.

Pour rappel, le chantier sur cette section longue de 3 km représente un investissement de 21,6 M€ (dont 1,8 M€ pour les protections acoustiques), financé par l’État (75%) et Bordeaux Métropole (25%). Ces travaux donnent lieu à plus de 10 000 heures d’insertion sociale.

La prochaine étape est la mise à 2x3 voies entre les échangeurs 4 et 10. Après enquête publique réalisée au 4ème trimestre 2015, puis l’obtention de la Déclaration d’Utilité Publique et des autorisations nécessaires, les premiers travaux pourraient intervenir courant 2017. Ils débuteraient avec la mise à 2x3 voies de la section entre les échangeurs 9 et 10 et l’amélioration de la desserte de la zone nord-ouest de la rocade.