GIRONDE - Rocade A630 : FERMETURES entre les échangeurs 12 à 16

Dans le cadre de la mise à 2x3 voies de la Rocade Ouest de Bordeaux (A630), des travaux dans la section comprise entre les échangeurs n°12 et n°16 nécessitent :

La nuit de 21h à 6h, du samedi 6 avril au dimanche 7 avril 2013 : La fermeture complète de la rocade A630 sens extérieur entre les échangeurs 12 à 15 La fermeture des bretelles d’entrée des échangeurs n°12, 13 et 14

La nuit de 21h à 6h, du lundi 8 avril au mardi 9 avril 2013 : La fermeture complète de la rocade A630 sens intérieur entre les échangeurs 16 à 13 La fermeture des bretelles d’entrée des échangeurs n°16, 15 et 14



Les usagers seront invités à emprunter les itinéraires de déviation. En cas d’éventuels aléas météorologiques et/ou techniques non quantifiables, ces travaux seraient reportés le week-end suivant.

Les usagers seront informés par les panneaux à messages variables de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

Attention :

Lors de la fermeture de la rocade dans le sens intérieur, les usagers en direction de l’aéroport de Mérignac seront dirigés vers la rocade extérieure pour rejoindre leur destination ; ce qui constitue un allongement de parcours conséquent.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

Télécharger