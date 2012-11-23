GIRONDE - Rocade A630 : FERMETURE sens extérieur entre les échangeurs 15 et 16

Dans le cadre des travaux de mise à 2x3 voies de la rocade Ouest de Bordeaux, la Direction interdépartementale des routes Atlantique va procéder à la pose de deux portiques d’une portée d’environ 10 mètres. Ces ouvrages enjamberont les voies de circulation et serviront à annoncer l’affectation des voies dans le sens extérieur.

La pose des ouvrages, initialement prévus les nuits du 19 au 21 novembre 2012, est reportée aux nuits du 26 au 27 et du 27 au 28 novembre de 21h00 à 6h00 et nécessite :

La fermeture complète de la rocade A630 sens extérieur entre les échangeurs 15 et 16 ( Annexe 1 pdf - 1.5 Mio

( La fermeture de la bretelle d’entrée de la rocade extérieure dans l’échangeur 15 ( Annexe 2 pdf - 1.4 Mio

Les usagers en direction de Toulouse, Bordeaux et Paris seront dirigés vers la rocade intérieure pour rejoindre leur itinéraire.

Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables de la rocade et une signalisation fixe implantée en amont. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

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