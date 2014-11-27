GIRONDE - Rocade A630 : Fermeture pour travaux entre échangeurs 15 et 14

Dans le cadre de la poursuite des travaux de mise à 2×3 voies de la rocade ouest de Bordeaux (A630) et afin de garantir la sécurité des usagers et intervenants sur le chantier, la rocade sens intérieur entre les échangeurs n°15 et n°14 sera fermée :

du vendredi 28 novembre 2014 à 21h00 au lundi 1er décembre 2014 à 6h00.

À l’approche de la zone de travaux, un itinéraire de déviation est mis en place jusqu’au panneau de fin de déviation (Annexe) .

Annexe

Les usagers seront informés par les panneaux à messages variables de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues sur le site internet Bison futé à l’adresse suivante : http://www.bison-fute.gouv.fr/7-prochains-jours.html