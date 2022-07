GIRONDE - Rocade A630 : Fermeture pour travaux entre échangeurs 14 et 15

Dans le cadre de la poursuite des travaux de mise à 2×3 voies de la rocade ouest de Bordeaux (A630) et afin de garantir la sécurité des usagers et intervenants sur le chantier, la rocade sens extérieur entre les échangeurs n°14 et n°15 sera fermée :

-* du vendredi 14 novembre 2014 à 21h00 au lundi 17 novembre 2014 à 6h00.

À l’approche de la zone de travaux, un itinéraire de déviation locale est mis en place jusqu’au panneau de fin de déviation (Annexe) .

Les usagers seront informés par les panneaux à messages variables de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.