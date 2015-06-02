GIRONDE - Rocade A630 : Fermeture du Pont d’Aquitaine et Travaux d’extension du réseau du Tramway Éch 4b

En raison des travaux simultanés :

de modification de la bretelle de sortie 4b de la Rocade A630, d’une part,

d’entretien, de maintenance et de contrôle du pont d’Aquitaine et de ses équipements, d’autre part,

la circulation sera interdite, chaque nuit de 21 h à 5h

du mercredi 3 juin à 21h au jeudi 4 juin 2015 à 5h

du jeudi 4 juin à 21h au vendredi 5 juin 2015 à 5h :

sur la section de la rocade A630 comprise,

- dans le sens extérieur entre les échangeurs 2 (Croix Rouge) et 4 (Labarde)

- dans le sens intérieur entre les échangeurs 4a (Parc des Expositions) et 2 (Croix Rouge)

Les pistes cyclables seront également fermées dans les deux sens de circulation sur cette section.

Les cyclistes seront déviés vers les autres franchissements de la Garonne via le réseau existant des pistes sur l’agglomération bordelaise.

Pour garantir la sécurité des usagers et des intervenants sur les chantiers, des itinéraires de déviations seront mises en place. Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour

s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site

internet Bison futé .