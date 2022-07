GIRONDE - Rocade A630 : Fermeture du Pont d’Aquitaine et Travaux d’extension du réseau du Tramway Éch 4b

En raison des travaux simultanés :

de modification de la bretelle de sortie 4b pour le franchissement de la rocade par le tramway, à Bordeaux au niveau de la sortie 4b de la Rocade A630, d’une part,

d’entretien, de maintenance et de contrôle du pont d’Aquitaine et de ses équipements, d’autre part,

les restrictions de circulation suivantes seront mises en place,

chaque nuit de 21 h à 6h

du mercredi 19 novembre au vendredi 21 novembre 2014 :

la rocade A630 et le pont d’Aquitaine (y compris les pistes cyclables) seront fermés à la circulation dans les deux sens de circulation entre les échangeurs n°2 et n°4a.

Les cyclistes seront déviés vers les autres franchissements de la Garonne via le réseau existant des pistes sur l’agglomération bordelaise.

Pour garantir la sécurité des usagers et des intervenants sur les chantiers, des itinéraires de déviations seront mises en place. Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.