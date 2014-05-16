GIRONDE - Rocade A630 : Fermeture du Pont d’Aquitaine et Travaux d’extension du réseau du Tramway Éch 4b

En raison d’une part, de la poursuite des travaux de construction d’un passage supérieur pour le franchissement de la rocade par le tramway au niveau de la sortie n°4b de la rocade A630, et d’autre part, des travaux d’entretien et de maintenance du Pont d’Aquitaine, les restrictions de circulation suivantes seront mises en place,

les deux nuits de 21h à 6h du mercredi 21 au vendredi 23 mai 2014

fermeture du Pont d’Aquitaine dans les deux sens entre les échangeurs n°2 et n°4 ainsi que ses pistes cyclables.

ainsi que ses pistes cyclables. fermeture de la rocade A630 sens intérieur entre les échangeurs n°4a et n°4c et des bretelles d’accès à cette section.

et des bretelles d’accès à cette section. fermeture de la rocade A630 sens extérieur entre les échangeurs n°4 et n°4a et des bretelles d’accès à cette section.

Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation, fléchés par panneaux à fonds jaune, pour rejoindre leur destination.

Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

Télécharger