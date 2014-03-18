GIRONDE - Rocade A630 : Fermeture du Pont d’Aquitaine et Travaux d’extension du réseau du Tramway Éch 4b
En raison d’une part, de la poursuite des travaux de construction d’un passage supérieur pour le franchissement de la rocade par le tramway au niveau de la sortie n°4b de la rocade A630, et d’autre part, des travaux d’entretien et de maintenance du Pont d’Aquitaine, les restrictions de circulation suivantes seront mises en place, la nuit de 21h à 6h :
- du mercredi 19 au jeudi 20 mars 2014
- fermeture du Pont d’Aquitaine dans les deux sens entre les échangeurs n°2 et n°4 ainsi que ses pistes cyclables.
- du jeudi 20 au vendredi 21 mars 2014
- fermeture du Pont d’Aquitaine dans les deux sens entre les échangeurs n°2 et n°4 ainsi que ses pistes cyclables,
- fermeture de la rocade A630 sens intérieur entre les échangeurs n°4a et n°4c,
- fermeture de la bretelle d’accès à la rocade intérieure dans l’échangeur n°4c,
Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation, fléchés par panneaux à fonds jaune, pour rejoindre leur destination.
Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.
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