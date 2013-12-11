GIRONDE - Rocade A630 : Fermeture du Pont d’Aquitaine et Travaux d’extension du réseau du Tramway Éch 4b

En raison d’une part, de la poursuite des travaux de construction d’un passage supérieur pour le franchissement de la rocade par le tramway au niveau de la sortie n°4b de la rocade A630, et d’autre part, des travaux d’entretien et de maintenance du Pont d’Aquitaine, les restrictions de circulation suivantes seront mises en place, la nuit :

de 21h à 6h, du mercredi 11 au jeudi 12 décembre 2013 fermeture du Pont d’Aquitaine dans le sens extérieur (ainsi que ses pistes cyclables) fermeture de la rocade A630 sens extérieur entre les échangeurs n°2 et n°4a, fermeture des bretelles d’accès à la rocade extérieure dans l’échangeur n°4.

de 21h à 6h, du jeudi 12 au vendredi 13 décembre 2013 fermeture du Pont d’Aquitaine dans les deux sens (ainsi que ses pistes cyclables) fermeture de la rocade A630 sens extérieur entre les échangeurs n°2 et n°4a, fermeture des bretelles d’accès à la rocade extérieure dans l’échangeur n°4, fermeture de la rocade A630 sens intérieur entre les échangeurs n°4a et n°4c.



Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation, fléchés par panneaux à fonds jaune, pour rejoindre leur destination. Ils sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.