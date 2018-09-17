GIRONDE : Rocade A630 - Fermeture des bretelles d’accès aux voies sur berges (Commune de Bègles)

Bordeaux Métropole va réaliser des travaux d’entretien et de surveillance des ouvrages situés sur les voies sur berges, qui nécessitent des mesures temporaires d’exploitation sur la rocade de Bordeaux.

Durant les travaux, les 2 bretelles de sorties de l’échangeur n° 21 (Bordeaux-centre / gare Saint-Jean) depuis les sens extérieur et intérieur de la rocade de Bordeaux seront fermées chaque nuit du lundi 17 au vendredi 21 septembre 2018 de 21h à 6h.

Les déviations pour accéder à Bordeaux se feront dans les conditions suivantes :

depuis de la rocade extérieure, par la sortie suivante n° 22b (Floirac) ;

depuis la rocade intérieure, par la sortie précédente n° 22 (Floirac).

Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison Futé.

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