GIRONDE : Rocade A630 - fermeture à la circulation du Pont d’Aquitaine

L’État - direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) - réalise des travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine et de ses abords, pour garantir la viabilité de l’ouvrage et la sécurité des 110 000 usagers qui l’empruntent quotidiennement.

Ces travaux, concomitants avec ceux de la mise à 2x3 voies de la rocade nécessitent les mesures d’exploitation suivantes :

les nuits du mercredi 27 mai à 21h au jeudi 28 mai à 6h et du jeudi 28 mai à 21h au vendredi 29 mai à 6h : fermeture dans les deux sens de circulation , ainsi que sur les pistes cyclables sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 2 (Lormont - Croix Rouge) et 4 (Bordeaux – Labarde).

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du samedi 30 mai à 22h au dimanche 31 mai à 18h : fermeture dans les deux sens de circulation , ainsi que sur les pistes cyclables sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 2 (Lormont - Croix Rouge) et 4 (Bordeaux – Labarde).

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Des déviations seront mises en place par la rocade intérieure et la rocade extérieure, via le pont François Mitterrand. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé et le compte Twitter @BordeauxTrafic.