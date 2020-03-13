GIRONDE : Rocade A630 - fermeture à la circulation du Pont d’Aquitaine

L’État - direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) - réalise des travaux d’entretien de la rocade et du pont d’Aquitaine, pour garantir la viabilité de l’ouvrage et la sécurité des 110 000 usagers qui l’empruntent quotidiennement.

Ces travaux nécessitent la fermeture des chaussées autoroutières dans le sens de circulation extérieur entre les échangeurs 1 (Lormont/La Gardette) et 5 (Bruges) du lundi 16 mars à 21h00 au mardi 17 mars à 6h00.

Des déviations seront mises en place par la rocade intérieure via le pont François Mitterrand, les usagers de la rocade extérieure ( RN 230) seront déviés par l’A10 en direction de Paris puis feront demi-tour à l’échangeur N° 43 pour rejoindre la rocade sens intérieur. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé et le compte Twitter @BordeauxTrafic.