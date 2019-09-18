GIRONDE : Rocade A630 - fermeture à la circulation du pont d’Aquitaine et de la section de rocade entre les échangeurs 1 et 5 en extérieur

L’État - direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) - réalise des travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine et de ses abords, pour garantir la viabilité de l’ouvrage et la sécurité des 110 000 usagers qui l’empruntent quotidiennement.

Ces travaux, concomitants avec ceux de la mise à 2x3 voies de la rocade nécessitent la fermeture dans le sens de circulation extérieur de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 1 (Lormont - La Gardette) et 5 (ZI Bruges) du jeudi 19 septembre à 21h au vendredi 20 septembre à 6h.

Des déviations seront mises en place par la rocade intérieure, via le pont François Mitterrand. Les

usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour

leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé et le compte Twitter @BordeauxTrafic.