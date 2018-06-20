GIRONDE : Rocade A630 - Fermeture à la circulation du Pont d’Aquitaine

La direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) réalise des travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine, pour garantir la viabilité de l’ouvrage et la sécurité des 110 000 usagers qui l’empruntent quotidiennement. Ces travaux nécessitent la fermeture :

  • dans le sens extérieur, sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 2 (Lormont – Croix-Rouge) et 4 (Bordeaux – Labarde), les nuits :
    • du mercredi 20 juin à 21h au jeudi 21 juin à 6h,
    • du jeudi 21 juin 21h au vendredi 22 juin à 6h,
  • dans les deux sens de circulation, ainsi que sur les pistes cyclables sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 2 (Lormont - Croix Rouge) et 4 (Bordeaux - Labarde) du samedi 23 juin à 22h au dimanche 24 juin à 18h.

Des déviations seront mises en place par la rocade intérieure et la rocade extérieure, via le pont François Mitterrand. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé.

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