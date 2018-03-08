GIRONDE : Rocade A630 - Fermeture à la circulation du Pont d’Aquitaine

La direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) réalise des travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine, pour garantir la viabilité de l’ouvrage et la sécurité des 110 000 usagers qui l’empruntent quotidiennement. Ces travaux nécessitent la fermeture :

dans le sens de circulation intérieur, ainsi que sur la piste cyclable sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 4 (Bordeaux – Labarde) et 2 (Lormont - Croix Rouge) du jeudi 8 mars 2018 à 21h00 au vendredi 9 mars 2018 à 6h00,

dans les deux sens de circulation, ainsi que sur les pistes cyclables sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 2 (Lormont - Croix Rouge) et 4 (Bordeaux - Labarde) du samedi 10 mars 2018 à 23h30 au dimanche 11 mars 2018 à 18h00.

Des déviations seront mises en place par la rocade intérieure et la rocade extérieure, via le pont

François Mitterrand. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en

respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé.

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