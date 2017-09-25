GIRONDE : Rocade A630 - Fermeture à la circulation du Pont d’Aquitaine

La direction interdépartementale des routes Atlantiques réalise des travaux d’entretien de la chaussée et de ses abords sur la rocade extérieure de Bordeaux (A630), sur les communes de Lormont, Bordeaux et Bruges.

En conséquence, la circulation sera interdite dans le sens de circulation extérieur, sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 1 (Lormont/La Gardette) et 5 (Bruges) du mercredi 27 au jeudi 28 septembre 2017 de 21h à 6h.

Des déviations seront mises en place par la rocade intérieure et la rocade extérieure, via le pont François Mitterrand. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé.

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