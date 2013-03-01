GIRONDE Rocade A630 - Échangeur 15 : Travaux d’éclairage
Dans le cadre de la mise à 2x3 voies de la Rocade Ouest de Bordeaux (A630), au niveau de l’échangeur n°15, des travaux d’éclairage au niveau du terre plein central de l’A63 nécessitent pour une durée de 2 nuits en semaine de 21h00 à 6h00 :
- du lundi 4 au vendredi 8 mars 2013, la fermeture de la bretelle de sortie de la rocade intérieure dans l’échangeur n°15 (Annexe)
Les usagers seront invités à emprunter les itinéraires de déviation. En cas d’éventuels aléas météorologiques et/ou techniques non quantifiables, ces travaux seraient reportés la semaine suivante.
Les usagers seront informés par les panneaux à messages variables de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.
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