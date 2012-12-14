GIRONDE Rocade A630 - Echangeur 15 : Prolongation des travaux jusqu’à fin janvier 2013

En raison des aléas météorologiques, les restrictions de circulation concernant les travaux dans l’échangeur n°15 sont prorogées jusqu’à fin janvier 2013 et seront mises en place certaines nuits en semaine de 21h00 à 6h00.

Il s’agit de la finalisation des travaux suivants :

sur A63 sens Bayonne vers Bordeaux : réalisation d’une 3ème voie à partir de l’échangeur 26 puis d’une 4ème voie à partir de « Canteranne » et aménagement du terre plein central ;

sur la bretelle reliant A63 sens Bayonne vers Bordeaux à la rocade extérieure : élargissement de 1 à 3 mètres de la bande d’arrêt d’urgence ;

sur la rocade A630 : création de voies d’entrecroisement sens intérieur et extérieur entre les échangeurs n°15 et n°16.

Les usagers seront invités à emprunter les itinéraires de déviation qui seront mis en place. Ils seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables de la rocade et une signalisation fixe implantée en amont. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

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