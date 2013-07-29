GIRONDE - Rocade A630 : Éch 4b - Extension du réseau du Tramway 2013
En raison de la poursuite des travaux de construction d’un passage supérieur pour le franchissement de la rocade par le tramway au niveau de la sortie n°4b de la rocade A630, les restrictions de circulation suivantes seront mises en place, chaque nuit :
- de 21h à 6h du mardi 30 juillet 2013 au mercredi 1er août 2013
- de 21h à 5h du jeudi 1er au vendredi 2 août 2013
- fermeture de la rocade extérieure A630 entre les échangeurs n°2 et n°4a,
- fermeture des bretelles d’accès à la rocade extérieure dans l’échangeur n°4,
- fermeture de la rocade intérieure A630 entre les échangeurs n°4a et n°4c.
Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation, fléchés par panneaux à fonds jaune, pour rejoindre leur destination (voir plan en Annexe).
Les usagers souhaitant se rendre au centre hôtelier, aux centres commerciaux et à Bordeaux-Centre seront déviés par le boulevard Jacques Chaban-Delmas puis par l’avenue Marcel Dassault.
Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.
Sur le même sujet
VIENNE : RN10 – Travaux de mise aux normes en faveur de la sécurité et de l’environnement sur le (…)
Communes d’Iteuil, Marçay et Vivonne
20 juillet 2026
GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine
du 21/07 à 21h au 22/07 à 6h, et du 22/07 à 21h au 23/07 à 6h
20 juillet 2026
GIRONDE : fermeture du pont d’Aquitaine ce week-end
du samedi 27 juin à 22 h au dimanche 28 juin à 18 h
26 juin 2026
GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine
du 24/06 à 21h au 25/06 à 6h, et du 25/06 à 21h au 26/06 à 6h
22 juin 2026