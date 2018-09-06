GIRONDE : Rocade A630 - Derniers travaux avant ouverture à 2x3 voies entre les échangeurs 9 et 10



Les derniers travaux avant l’ouverture à 2x3 voies de la rocade de Bordeaux entre les échangeurs 9 (Magudas) et 10 (Mérignac Centre) vont nécessiter les fermetures suivantes de la rocade :







Annexe 1 | © DIR Atlantique

du vendredi 7 septembre à 21h00 au lundi 10 septembre à 6h00 : la rocade extérieure sera fermée à la circulation entre l‘échangeur 9 (Magudas) et l’échangeur 11 (Mérignac Aéroport) (Annexe 1) ; les bretelles d’entrée sur la rocade extérieure des échangeurs 8 (Le Taillan), 9 (Magudas) et 10 (Mérignac Centre) seront fermées.

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Annexe 2 | © DIR Atlantique

du vendredi 14 septembre à 21h00 au lundi 17 septembre à 6h00 : la rocade intérieure sera fermée à la circulation entre l’échangeur 11 et 8 (Annexe 2) ; les bretelles d’entrée sur la rocade intérieure des échangeurs 11 , 10 et 9 seront fermées.

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Pendant ces fermetures, des itinéraires de déviation seront mis en place.

Les usagers seront informés par les panneaux à message variable de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.

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