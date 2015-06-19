GIRONDE - Rocade A630 : Derniers travaux avant ouverture à 2x3 voies entre les échangeurs 12 et 13
Les derniers travaux nécessaires avant l’ouverture à 2x3 voies de la rocade de Bordeaux entre les échangeurs 12 et 13 vont nécessiter les fermetures suivantes de la rocade :
- en sens extérieur entre l’échangeur 12 et l’échangeur 14
- chaque nuit de 21 h à 6 h, du lundi 22 juin à 21 h au vendredi 26 juin à 6 h.
- en sens intérieur entre l’échangeur 14 et l’échangeur 12
- du vendredi 26 juin à 21 h jusqu’au samedi 27 juin à 22 h.
- en sens extérieur entre l’échangeur 12 et l’échangeur 14
- du samedi 27 juin à 23 h jusqu’au lundi 29 juin à 6 h.
Pendant la période de fermeture, des itinéraires de déviation assurant aux usagers la continuité de leur trajet seront mis en place. Les usagers seront informés par les panneaux à message variable de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation.
Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.
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