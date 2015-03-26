GIRONDE - Rocade A630 : Derniers travaux avant ouverture à 2 x 3 voies entre les échangeurs 15 et 13

Engagés depuis deux ans, les travaux de mise à 2x3 voies de la rocade ouest entre les échangeurs 15 et 13 touchent à leur fin. Avec l’arrivée des beaux jours, le revêtement final va pouvoir être réalisé. Sauf intempéries, ces travaux de finition sont prévus à partir du dernier week-end de mars, obligeant à des fermetures complètes de la rocade sur cette section.

La rocade intérieure sera fermée à la circulation entre l’échangeur 15 et l’échangeur 13 du vendredi 27 mars à 21 heures au lundi 30 mars à 6 heures. Sauf incident, la circulation sera rétablie sur 3 voies dès le lundi matin. Il n’y aura aucune restriction de circulation pendant le week-end de Pâques.

Fermeture de la rocade intérieure Carte schématique de la déviation

La rocade extérieure sera fermée à la circulation entre l’échangeur 13 et l’échangeur 15 du vendredi 10 avril à 21 heures au lundi 13 avril à 6 heures. Sauf incident, la circulation sera rétablie sur 3 voies dès le lundi matin.

Fermeture de la rocade extérieure Carte schématique de la déviation

Pendant les périodes de fermeture, des itinéraires de déviation assurant aux usagers la continuité de leur trajet seront mis en place. Les usagers seront informés par les panneaux à message variable de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation.

Ce sont ainsi 4 km supplémentaires qui seront ouverts à 2x3 voies sur la rocade ouest de Bordeaux. Ces travaux d’élargissement ont aussi permis de reprendre entièrement le réseau d’assainissement pour le mettre aux normes et de créer - ou améliorer - des protections acoustiques pour protéger les riverains.

Le coût de cette tranche de travaux est de 40 millions d’euros. Il s’inscrit dans le cadre de l’enveloppe financière de 137 millions d’euros définie dans la convention portant sur l’aménagement progressif à 2x3 voies de la section comprise entre les échangeurs 16 et 10. Ce financement est assuré à raison de 75 % par l’État et 25 % par Bordeaux Métropole.

2015, une année clef pour la mise à 2x3 voies de la rocade ouest



Les travaux entre les échangeurs 12 et 10 devraient commencer vers la fin du mois de mai. Fin juillet, ce sera au tour de la section comprise entre les échangeurs 13 et 12 (1,6 km) d’être ouverte à 2x3 voies. Enfin, les services de la DREAL Aquitaine préparent actuellement le dossier nécessaire à l’enquête publique pour la section comprise entre les échangeurs 10 et 4.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.