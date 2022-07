GIRONDE - Rocade A630 : Derniers travaux avant ouverture à 2 x 3 voies entre les échangeurs 15 et 13

2015, une année clef pour la mise à 2x3 voies de la rocade ouest



Les travaux entre les échangeurs 12 et 10 devraient commencer vers la fin du mois de mai. Fin juillet, ce sera au tour de la section comprise entre les échangeurs 13 et 12 (1,6 km) d’être ouverte à 2x3 voies. Enfin, les services de la DREAL Aquitaine préparent actuellement le dossier nécessaire à l’enquête publique pour la section comprise entre les échangeurs 10 et 4.