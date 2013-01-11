GIRONDE Rocade A630 - Bègles : fermeture de la bretelle d’entrée 2 échangeur n°20

En raison de la poursuite des travaux d’aménagement de la voirie et des accès au centre commercial Rives d’Arcins sur la commune de Bègles, les restrictions de circulation suivantes seront mises en place :

Du lundi 14 janvier 2013 à 8h00 au vendredi 15 mars 2013 à 17h00 :

La circulation sera interdite sur la bretelle d’entrée 2 dans l’échangeur n°20 de la rocade extérieure A630 sauf besoins du chantier. Les usagers seront alors déviés par la rue des Frères Lumière, la route de Courréjean et la bretelle d’entrée 1 dans l’échangeur n°20 de la rocade extérieure.

Du lundi 4 février 2013 à 8h00 au vendredi 15 mars 2013 à 17h00 :

La bande d’arrêt d’urgence sur la rocade extérieure, au niveau de l’échangeur n°20, sera supprimée.

Pour sécuriser l’exécution des travaux, la voie de droite et la voie médiane de la rocade extérieure A630, au niveau de l’échangeur n°20, seront occasionnellement neutralisées de nuit entre 21h00 et 6h00.

La pose et la maintenance de la signalisation ainsi que les déviations à mettre en œuvre seront assurées par la CUB ou son délégataire. La DIR Atlantique assurera la fermeture de la bretelle d’entrée ainsi que la neutralisation des deux voies de la rocade.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

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