GIRONDE : Rocade A 630 - Finalisation des travaux de la bretelle Bayonne-Villenave dans l’échangeur 15

La finalisation des travaux de la bretelle Bayonne-Villenave d’Ornon dans l’échangeur n°15 nécessite sa fermeture chaque nuit de 21 heures à 6 heures :

  • du mercredi 28 au vendredi 30 novembre 2012
  • du lundi 3 au vendredi 7 décembre 2012
  • du lundi 10 au vendredi 14 décembre 2012

Les usagers seront invités à emprunter les itinéraires de déviation qui seront mis en place (cf.

Plan pdf - 569.2 kio

joint). Ils seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables de la rocade et une signalisation fixe implantée en amont. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

 
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communiqué de presse pdf - 87.2 kio

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