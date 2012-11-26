GIRONDE : Rocade A 630 - Finalisation des travaux de la bretelle Bayonne-Villenave dans l’échangeur 15
La finalisation des travaux de la bretelle Bayonne-Villenave d’Ornon dans l’échangeur n°15 nécessite sa fermeture chaque nuit de 21 heures à 6 heures :
- du mercredi 28 au vendredi 30 novembre 2012
- du lundi 3 au vendredi 7 décembre 2012
- du lundi 10 au vendredi 14 décembre 2012
Les usagers seront invités à emprunter les itinéraires de déviation qui seront mis en place (cf.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.
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