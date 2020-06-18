GIRONDE : Rocade A 630 - Communes de Bordeaux, Bruges, Eysines, Lormont, Mérignac

L’État poursuit l’aménagement de la rocade à 2x3 voies avec une nouvelle section en travaux entre les échangeurs 7 (Le Vigean) et 9 (Magudas). L’engagement de cette nouvelle tranche va nécessiter des mesures d’exploitation, notamment :

du vendredi 19 juin à 21h au lundi 22 juin à 6h : fermeture du sens intérieur , sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 9 (Magudas) et 6 (Campilleau)

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du vendredi 26 juin à 21h au lundi 29 juin à 6h : fermeture du sens extérieur , sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 6 (Campilleau) et 9 (Magudas)

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Ces travaux sont financés à 50 % par l’État et à 50 % par Bordeaux Métropole.



Parallèlement la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) réalisera des travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine et de ses abords, pour garantir la viabilité de l’ouvrage et la sécurité des 110 000 usagers qui l’empruntent quotidiennement. Ces travaux sont financés à 100 % par l’État.

Ces travaux, concomitants avec ceux de la mise à 2x3 voies de la rocade nécessitent les mesures d’exploitation suivantes :

fermeture dans les deux sens de circulation, ainsi que sur les pistes cyclables sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 2 (Lormont - Croix Rouge) et 4 (Bordeaux – Labarde) du lundi 22 juin à 21h au mardi 23 juin à 6h et du mardi 23 juin à 21h au mercredi 24 juin à 6h.

fermeture dans les deux sens de circulation, ainsi que sur les pistes cyclables sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 2 (Lormont - Croix Rouge) et 4 (Bordeaux – Labarde) - du mercredi 1er juillet à 21h au jeudi 2 juillet à 6h et du jeudi 2 juillet à 21h au vendredi 3 juillet à 6h.

Des déviations seront mises en place par la rocade intérieure et la rocade extérieure, via le pont François Mitterrand. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé et le compte Twitter @BordeauxTrafic.