GIRONDE RN89 - 2ème phase des travaux de régénération de la chaussée - communes de Montussan et Yvrac

L’important trafic à l’approche de Bordeaux sur la RN89 est à l’origine de la dégradation progressive de cette chaussée. Après avoir engagé sur cet axe une première phase de travaux de régénération de la chaussée en 2012, la Direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) engage la deuxième phase.

Du 27 mai au 12 juillet 2013, ces travaux portent sur un linéaire de 4 km, entre les échangeurs n°4 à n°2 dans le sens Libourne-Bordeaux. Afin de garantir la sécurité des usagers et des intervenants sur le chantier, la circulation sur la RN89 se fera sur une seule voie dans chaque sens :

  • en semaine chaque nuit de 21h à 6 h du 27 mai au 12 juillet 2013
  • le week-end du vendredi 14 juin à 21h au dimanche 16 juin 2013 à 15h
  • le week-end du vendredi 21 juin à 21h au dimanche 23 juin 2013 à 15h
  • le week-end de secours du vendredi 28 juin à 21h au dimanche 30 juin 2013 à 15h

Pendant la période des travaux pour éviter les encombrements, il est proposé aux usagers d’emprunter, entre Bordeaux et Libourne, des itinéraires de délestage fléchés par panneaux à fonds jaune.

Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables de la RN89 et une signalisation fixe implantée en amont. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.


Annexe 1 : Carte de phasage des travaux 2013
Annexe 2 : Carte des itinéraires de délestage
Annexe 3 : Carte des itinéraires de délestage locaux
 
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