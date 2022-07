Gironde : RN10 à Virsac – Réhabilitation de la chaussée

Afin de réaliser les travaux de réhabilitation de la chaussée de la RN10, sur 1 km en amont de l’échangeur avec l’autoroute A10 en Gironde, les voies seront successivement fermées à la circulation pendant 4 nuits de 20h00 à 6h00 :

du 25 au 26 octobre 2011 et du 26 au 27 octobre 2011 dans le sens Angoulême - Bordeaux.

du 27 au 28 octobre 2011 et du 3 au 4 novembre 2011 dans le sens Bordeaux - Angoulême.

Des déviations sont mises en place via l’autoroute A10, par l’échangeur n°39a entre l’autoroute A10 et la RD1010, ainsi que par l’échangeur entre la RN10 et la RD1010.

Pour leur sécurité et celle des intervenants sur la route, les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter la signalisation routière mise en place.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) se tient à la disposition des usagers pour tout renseignement (05 45 94 52 60).

