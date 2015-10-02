GIRONDE - RN 89 : Travaux de réparation des ouvrages des échangeurs 4 et 6
En raison des travaux de réparation des ouvrages d’art des échangeurs n°4 et n°6 sur la RN89, les mesures d’exploitation seront mises en place pour la sécurité des intervenants et des usagers :
- en journée de 9h à 16h du lundi 5 octobre au vendredi 9 octobre 2015
- en journée de 9h à 16h et de nuit de 21h à 6h du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre 2015
Des itinéraires de déviation locale, balisés par des panneaux à fond jaune, permettront aux usagers des échangeurs n°4 et n°6 de regagner leur destination. Les usagers seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.
Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.
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