GIRONDE RN 89 - Travaux de régénération de la chaussée

Un chantier de régénération de chaussée est en cours sur la RN 89 entre les échangeurs 3 et 7. Commencé depuis le 26 mai, il va se poursuivre selon le calendrier suivant :

- les travaux en cours vont se poursuivre jusqu’au jeudi 11 juin en fin de journée,

- des travaux complémentaires seront réalisés :

en week-end, du vendredi 19 juin à 21 heures au dimanche 21 juin à 16 heures,

de nuit, du lundi 22 juin à 21 heures jusqu’au mardi 23 juin à 6 heures,

de nuit, du mardi 23 juin à 21 heures jusqu’au mercredi 24 juin à 6 heures.

- les travaux de finition seront réalisés le jeudi 25 juin de 9 heures à 16 heures.

Tous ces travaux nécessitent un basculement de circulation sur l’autre chaussée. Deux itinéraires alternatifs conseillés sont mis en place et fléchés par la RD 936 et par l’A10.

Une signalisation permanente est en place. Elle est complétée par les panneaux à messages variables et les informations mises à jour en continu sur le site internet Bison futé.