GIRONDE - RN 89 : Travaux de régénération de chaussée - Échangeur n°9 (RN 89-A 89-RD 1089) - Communes d’Arveyres et Vayres

En raison de travaux de régénération de chaussée réalisés par le conseil départemental de la Gironde sur la RD 1089, la sortie n°9 de la RN 89 dans le sens Bordeaux-Lyon sera fermée à la circulation chaque nuit en semaine :

du mercredi 20 au vendredi 22 septembre de 21h00 à 6h00 ,

, du lundi 25 au vendredi 29 septembre de 21h00 à 6h00.

Durant ces fermetures, une déviation permettant de rejoindre la rocade de Libourne par le réseau des routes départementales sera mise en place à partir de l’échangeur n°8 (Senau). La sortie n°8 sera alors la dernière sortie avant d’entrer sur la section payante de l’autoroute A89.

Les usagers seront informés par les panneaux à message variable de la rocade ainsi que par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.

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