GIRONDE RN 89 - Poursuite des travaux entre les échangeurs 3 et 8

Le chantier de régénération de chaussée en cours sur la RN 89 entre les échangeurs 3 et 8 va se poursuivre en 4 phases :

en week-end , du vendredi 19 juin à 21 heures au dimanche 21 juin à 16 heures,

, du vendredi 19 juin à 21 heures au dimanche 21 juin à 16 heures, de nuit , du lundi 22 juin à 21 heures jusqu’au mardi 23 juin à 6 heures,

, du lundi 22 juin à 21 heures jusqu’au mardi 23 juin à 6 heures, de nuit , du mardi 23 juin à 21 heures jusqu’au mercredi 24 juin à 6 heures,

, du mardi 23 juin à 21 heures jusqu’au mercredi 24 juin à 6 heures, de jour, le jeudi 25 juin de 9 heures à 22 heures.

En cas d’aléa technique ou météorologique, le chantier pourra être prolongé jusqu’au vendredi 26 juin à 16 heures.

Tous ces travaux nécessitent un basculement de circulation sur l’autre chaussée.Deux itinéraires alternatifs conseillés sont mis en place et fléchés par la RD 936 et par l’A10.

Une signalisation permanente est en place. Elle est complétée par les panneaux à messages variables et les informations mises à jour en continu sur le site internet Bison futé.