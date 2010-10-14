Gironde RN 250 : Réfection du carrefour giratoire de Bonneval

Le carrefour giratoire de Bonneval sur la RN 250 (communes de La-Teste-de-Buch et Gujan-Mestras) va être totalement fermé à la circulation dans le cadre de travaux de réfection des chaussées.

Les travaux seront effectués de nuit, entre 20h00 et 06h00, à compter du 11 octobre 2010 jusqu’au 22 octobre 2010 à 6h00, hors les week-ends.

Avec la fermeture du carrefour giratoire de Bonneval :

la section de la RN 250 comprise entre le carrefour giratoire de La Hume et le carrefour giratoire de Cazaux est fermée à la circulation dans les deux sens.

Les usagers en provenance de Bordeaux et en direction d’Arcachon sont déviés depuis l’échangeur de La Hume par la RD 652 jusqu’à La Hume, puis la RD 650 de La Hume à Arcachon. Les usagers en provenance d’Arcachon et en direction de Bordeaux sont déviés depuis le carrefour giratoire de Cazaux, par la RD 112, la route de l’aérodrome puis la RD 652 jusqu’au carrefour giratoire de la Hume ;

la traversée du carrefour giratoire de Bonneval entre la rue Frédéric de Candale et l’avenue de l’Industrie est fermée à la circulation dans les deux sens.Les usagers qui circulent de la rue Frédéric de Candale en direction de l’Avenue de l’Industrie sont déviés par le carrefour giratoire de Bisserié, l’avenue Saint-Exupéry et la RD 112 jusqu’au carrefour de l’aérodrome. Les usagers qui circulent de l’Avenue de l’Industrie en direction de la rue Frédéric de Candale sont déviés depuis le carrefour de l’aérodrome par la RD 112 et l’avenue Saint-Exupéry jusqu’au carrefour de Bisserié.

Les usagers seront guidés par la signalisation implantée aux abords des itinéraires.

Le district de Mios est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.57.71.14.14.

En téléchargement le

Plans de situation des travaux

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